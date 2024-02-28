Експерт висловив обурення щодо клубу, який за останні 1,5 року витратив понад мільярд євро на придбання нових гравців, включаючи Михайла Мудрика. Значна частина з новачків, серед яких і українець, отримали контракти на 7-8 років, що є рідкістю в сучасному футболі.

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Що обурює колишнього гравця

"Проблема команди в тому, що тренер Почеттіно прийшов у момент, коли клуб витратив величезну кількість грошей на вантажівку гравців з 8-річними контрактами. Про що думали у Челсі? Тренеру доводиться виправдовуватись, що він цих футболістів не просив. Вони застрягли та не знають, куди рухатися.

Ймовірно, тепер будуть змушені продавати свого таланта Конора Галлахера, бо такі є реалії фінансового фейр-плей. Це дивує. Звичайно, можна просто звільнити Почеттіно, але що це дасть і хто зараз прийде замість нього", – сказав Мерсон.

Коридор ганьби для Мудрика