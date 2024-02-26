По окончании матча игрокам пришлось столкнуться с неприятностями. Причина заключалась в том, что на момент награждения им пришлось пройти через группу болельщиков Ливерпуля, пишет 24 Канал.

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Мудрик прошел мимо коридора позора

В видео, опубликованном в социальных сетях, во время церемонии награждения возникла ситуация, которая получила название "коридора позора", и она особенно тяжело повлияла на двух самых дорогих приобретений клуба в январе 2023 года – Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

Мудрик, вложив голову, проигнорировал насмешки фанатов, тогда как Энцо Фернандес был готов дать ответ, но его партнер по команде отвел его от возможной конфронтации.

Мудрик прошел мимо фанов "красных": смотрите видео

Как прошел матч

Следует отметить, что Мудрик вышел на поле лишь на 89-й минуте и практически не отличился от массы, кроме момента с голом Ливерпуля. За две минуты до окончания второго экстратайма именно из-за украинца Вирджил ван Дейк забил головой после углового удара.

Согласно авторитетному статистическому порталу Whoscored, Мудрик получил оценку 6,1 за игру, что ставит его во втором от снизу места в команде Челси, чуть выше Трево Чалоби, которому выставили 5,9.