Польский защитник казанского Рубина Мацей Рыбус променял достоинство на благосостояние в России. И все же однажды нервы бывшего футболиста сборной Польши не выдержали и он готов был покинуть страну 404.

Мацей Рыбус более десяти лет играет в разных клубах российского чемпионата. В начале полномасштабной агрессии против Украины польский футболист колебался, что ему делать. Однако большие деньги взяли верх и он остался в стране-террористке.

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Рыбуса охватил страх от рейда Пригожина

Впрочем, Рыбус признался, что однажды был готов все бросить, забрать семью и вернуться в Польшу. Это произошло во время мятежа террористической организации ЧВК "Вагнер" под руководством повара Путина Евгения Пригожина.

Приходило ли когда-нибудь в голову уехать из России? Один раз. Пока длился рейд Пригожина на Москву. Лана (Лана Байматова, жена Рыбуса – 24 Канал) с детьми была в столице, а я в Казани. Нам всем надоел страх,

– рассказал Мацей Рыбус.

Заговор Пригожина: главное

Напомним, что кратковременный поход ЧВК "Вагнер" на Москву длился всего два дня: 23 и 24 июня. Главарь террористов Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в обстреле позиций и отсутствии боеприпасов.

Испуганное руководство России обвинило бывшего повара Владимира Путина в измене. В конце концов Пригожин остановил свой поход на Москву после гарантий безопасности, которые он получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. А уже через несколько месяцев вместе с другими руководителями ЧВК погиб в авиакатастрофе.

Рыбус сделал свой выбор