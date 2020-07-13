У Білорусі суд виніс вирок причетним до договірних матчів у футболі. Один з учасників цієї справи – Олексій Козлов – отримав тюремний термін.

Мова йде про як мінімум 16 договірних матчів, як встановило слідство. А також про факти розкрадань, пов'язаних з шахрайським заволодінням грошей букмекерських контор, пише "Прессбол".

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Зі всіх обвинувачених, реальний тюремний термін отримав лише один футболіст – колишній гравець білоруських клубів "Торпедо-БелАЗ", мінського "Динамо", "Белшина", "Нафтан", "Орша" та олімпійської збірної Білорусі Олексій Козлов. Його засудили до 2 років колонії посиленого режиму. Після оголошення вироку він був узятий під варту прямо в залі суду.

Ще декілька обвинувачених були засуджені до обмеження свободи. Двоє з них – Віктор Боровицький та Віталій Ланько – з направленням до виправної установи відкритого типу на 4 та 3 роки відповідно.

Що таке виправна установа відкритого типу? Це виправний заклад в Білорусі, куди відправляють частину засуджених, які здійснили не важкі кримінальні злочини. Під пильним контролем адміністрації вони влаштовуються на роботу і починають жити за стандартним розпорядком дня: підйом, сніданок, робочий день, вечеря, відбій. З перервами на вихідні дні та свята. В Білорусі такі заклади отримали назву "хімія".

Деякі причетні до цієї справи отримали різні терміни виправних робіт. Ще частина засуджених – життя на волі, але з обмеженнями.