Стихийное бедствие обрушилось на юго-восточные регионы Турции. Мощные землетрясения разрушили тысячи домов, под завалами которых оказались жители.

Ночью 6 февраля в Турции произошло два сверхмощных землетрясения. Масштабы разрушений и количество жертв являются самыми большими с 1939 года.

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По сообщению турецких СМИ, бывший вингер английской Премьер-лиги Кристиан Атсу оказался под завалами. Землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 баллов произошли в южных районах Турции, включая город Кахраманмараш, где базируется Хатайспор.

Минувшим летом Атсу присоединился к клубу турецкой Суперлиги Хатайспор. Во время землетрясения он был вместе со спортивным директором новой команды.

Журналист Ягиз Сабунчуоглу утром 6 февраля опубликовал следующее сообщение.

Спортивный директор Хатайспора Танер Савут и Кристиан Атсу остались под завалами. Поисково-спасательные группы ищут два человека,

– написал журналист.

Сабунчуоглу также сообщил, что двое сотрудников Хатайспора были извлечены из-под обломков.

Что известно о Кристиане Атсу