6 февраля 1958 года красные дьяволы возвращались домой после того, как сыграли на выезде вничью 3:3 в сербском Белграде. К величайшему сожалению, этот день стал последним в жизни многих футболистов манчестерского клуба. Их последней остановкой в жизни был германский Мюнхен.

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Годовщина ужасного дня в жизни МЮ

Пилоты дважды пытались поднять самолет с командой и болельщиками в воздух, но из-за вьюги в Германии все было безрезультатно. Персонал попросил всех присутствующих покинуть самолет и вернуться в аэропорт, чтобы подождать, пока осмотрят самолет.

Третья попытка была… Но была она трагической. Самолет не набрал нужной скорости из-за "каши" на взлетной полосе протаранил ограждение в конце полосы и влетел крылом в находящийся неподалеку дом. Из 44 человек, находившихся на борту, выжил только 21 человек, а 23 человека, к сожалению, погибли: почти все во время аварии, только один по дороге в больницу, а двоих не удалось спасти медикам уже в госпитале. В том числе восемь футболистов МЮ, три работника клуба и восемь журналистов.

6 февраля 2023 года МЮ отмечает 65-ю годовщину со дня Мюнхенской авиакатастрофы.

Футболисты клуба из красной части Манчестера уже почтили память погибших в авиакастрофе. На домашний матч против Кристал Пелес команды на футбольное поле вывели главные наставники обоих коллективов. которые в руках держали символические венки. Оба тренера положили их у центрального круга поля.

МЮ почтило память о погибших: смотрите видео

Футболисты же сыграли с траурными повязками. Напомним, что "красные дьяволы" подарили болельщикам победу на характере. В меньшинстве МЮ сумел удержать победу 2:1 над Кристал Пелес.

6 февраля 2023 года у стадиона "Олд Траффор" будут собираться фанаты МЮ, чтобы почтить память погибших в ужасной катастрофе.

Вечная память Малышам Басби! Никогда не забудем!