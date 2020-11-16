Известный в прошлом футболист испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" Хавьер Маскерано решил повесить бутсы на гвоздь. Защитник аргентинского "Эстудиантеса" решил завершить карьеру в 36 лет.

О том, что Маскерано объявил о завершении игровой карьеры, информирует Goal.

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Контракт 36-летнего футболиста с "Эстудиантесом" был рассчитан до июня 2021 года.

Маскерано уходит из футбола по личным причинам

Бывший футболист сборной Аргентины сообщил, что принял решение уйти из футбола по личным причинам.

Настал момент завершить карьеру из-за событий, произошедших со мной в личном плане в последние месяцы. Я думал об этом все это время, и на сегодня это самое правильное решение,

– сказал Хавьер.

Аргентинец рассказал, что в последнее время ему стало сложно выкладываться на максимум.

"Я всегда жил своей профессией на все сто, выкладывался по максимуму. Но в последнее время чувствую, что мне тяжело. При этом не хочу проявить неуважение к "Эстудиантесу", которые в меня верили и предоставили шанс вернуться в Аргентину.

После возобновления соревнований в условиях пандемии я думал, что снова почувствую импульс, но дело в том, что я не смог. Из уважения ко всем для меня настало время отойти в сторону и завершить эту гонку", – резюмировал Маскерано.

Что известно о Маскерано

После выступлений в Аргентине за "Ривер Плейт" и бразильский "Коринтианс" Маскерано в 2006 году начал европейскую часть карьеры.

Сначала Хавьер выступал в "Вест Хэме", из которого в 2007 году перешел в "Ливерпуль". Там аргентинец успешно играл на позиции опорного хавбека.

В 2010 году Маскерано перешел в "Барселону", в которой закрывал позицию центрального защитника.

С "Барселоной" Хавьер дважды выиграл Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом Испании, трижды обладателем Кубка Испании.

В составе каталонского клуба Маскерано забил всего один гол. Партнеры в матче с "Осасуной" позволили аргентинцу пробить пенальти.

Маскерано – финалист чемпионата мира 2014 года. В 2018 году завершил выступления за сборную Аргентины.