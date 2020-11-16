Відомий у минулому футболіст іспанської "Барселони" та англійського "Ліверпуля" Хав'єр Маскерано вирішив повісити бутси на цвях. Захисник аргентинського "Естудіантеса" вирішив завершити кар'єру у 36 років.

Про те, що Маскерано оголосив про завершення ігрової кар'єри, інформує Goal.

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Контракт 36-річного футболіста з "Естудіантесом" був розрахований до червня 2021 року.

Маскерано йде з футболу через особисті причини

Колишній футболіст збірної Аргентини повідомив, що прийняв рішення піти з футболу через особисті причини.

Настав момент завершити кар'єру через події, що сталися зі мною в особистому плані в останні місяці. Я думав про це весь цей час, і на сьогодні це найправильніше рішення,

– сказав Хав'єр.

Аргентинець розповів, що останнім часом йому стало складно викладатися на максимум.

"Я завжди жив своєю професією на все сто, викладався по максимуму. Але останнім часом відчуваю, що мені важко. При цьому не хочу проявити неповагу до "Естудіантеса", які в мене вірили і надали шанс повернутися в Аргентину.

Після відновлення змагань в умовах пандемії я думав, що знову відчую імпульс, але річ у тім, що я не зміг. З поваги до всіх для мене настав час відійти в сторону і завершити цю гонку", – резюмував Маскерано.

Що відомо про Маскерано

Після виступів в Аргентині за "Рівер Плейт" та бразильський "Корінтіанс" Маскерано у 2006 році розпочав європейську частину кар'єри.

Спершу Хав'єр виступав у "Вест Хемі", з якого у 2007 році перейшов у "Ліверпуль". Там аргентинець успішно грав на позиції опорного хавбека.

У 2010 році Маскерано перейшов у "Барселону", в якій закривав позицію центрального захисника.

З "Барселоною" Хав'єр двічі виграв Лігу чемпіонів, 5 разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі володарем Кубка Іспанії.

У складі каталонського клубу Маскерано забив усього один гол. Партнери в матчі з "Осасуною" дозволили аргентинцю пробити пенальті.

Маскерано – фіналіст чемпіонату світу 2014 року. У 2018 році завершив виступи за збірну Аргентини.