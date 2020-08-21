Бывший нападающий сборной Франции Бафетимби Гомис потерял сознание во время матча. Причем это не первый раз он теряет сознание во время игры.

Неприятный инцидент произошел во время матча "Аль-Ахли" – "Аль-Хиляль" на 13-й минуте. Нападающий гостей сначала упал на колени, после чего распластался на газоне, пишет 24 канал.

К слову Матч "Львов" – "Минай" перенесен через коронавирус

Такой ход событий вызвал шок у футболистов на поле. Игру сразу же остановили. К Гомису же направились медики.

Впоследствии оказалось, что у форварда вазовагальные обмороки. Это кратковременная потеря сознания, возникает из-за острой недостаточности кровообращения в головном мозге. У человека снижается частота сердечных сокращений, что приводит к падению артериального давления. В случае Гомиса, это произошло из-за жары.

Поэтому сам матч продолжили. Продолжил игру и Гомис, который доиграл до конца поединка. Однако его команда уступила.

После игры он поблагодарил всех, кто волновался из-за этого случая.

Thanks for your many messages.



More fear than harm.



We will continue to fight for @Alhilal_FC to be champion.



Thanks again, your lion who loves you very much.

pic.twitter.com/kMimATY5Ya — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 20, 2020