Бывший форвард сборной Франции потерял сознание во время игры, но сумел доиграть матч: видео
Бывший нападающий сборной Франции Бафетимби Гомис потерял сознание во время матча. Причем это не первый раз он теряет сознание во время игры.
Неприятный инцидент произошел во время матча "Аль-Ахли" – "Аль-Хиляль" на 13-й минуте. Нападающий гостей сначала упал на колени, после чего распластался на газоне, пишет 24 канал.
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Такой ход событий вызвал шок у футболистов на поле. Игру сразу же остановили. К Гомису же направились медики.
Впоследствии оказалось, что у форварда вазовагальные обмороки. Это кратковременная потеря сознания, возникает из-за острой недостаточности кровообращения в головном мозге. У человека снижается частота сердечных сокращений, что приводит к падению артериального давления. В случае Гомиса, это произошло из-за жары.
Поэтому сам матч продолжили. Продолжил игру и Гомис, который доиграл до конца поединка. Однако его команда уступила.
После игры он поблагодарил всех, кто волновался из-за этого случая.
- Стоит отметить, что это не первый раз Гомис теряет сознание во время матчей. Так было и в 2015 году, когда он выступал за "Суонси". Он потерял сознание в игре против "Тоттенхэма".
- Падал без сознания на поле он и во время выступлений за турецкий "Галатасарай".