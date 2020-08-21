Колишній форвард збірної Франції знепритомнів під час гри, але зумів дограти матч: відео
Колишній нападник збірної Франції Бафетімбі Гоміс знепритомнів під час матчу. При цьому це не вперше він втрачає свідомість під час гри.
Неприємний інцидент стався під час матчу "Аль-Ахлі" – "Аль-Хіляль" на 13-й хвилині. Нападник гостей спочатку впав на коліна, після чого розпластався на газоні, пише 24 канал.
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Такий перебіг подій викликав шок у футболістів на полі. Гру одразу ж зупинили. До Гоміса ж направилися медики.
Згодом виявилося, що у форварда вазовагальний синкопе. Це короткочасна втрата свідомості, яка виникає через гостру недостатність кровообігу в головному мозку. У людини знижується частота серцевих скорочень, що призводить до падіння артеріального тиску. У випадку Гоміса, це сталося через спеку.
Тож сам матч продовжили. Продовжив гру і Гоміс, який дограв до кінця поєдинку. Однак його команда поступилася.
Після гри він подякував усім, хто хвилювався через цей випадок.
- Варто відзначити, що це не вперше Гоміс втрачає свідомість під час матчів. Так було і у 2015 році, коли він виступав за "Свонсі". Він знепритомнів у грі проти "Тоттенхема".
- Падав непритомним на поле він і під час виступів за турецький "Галатасарай".