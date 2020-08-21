Колишній нападник збірної Франції Бафетімбі Гоміс знепритомнів під час матчу. При цьому це не вперше він втрачає свідомість під час гри.

Неприємний інцидент стався під час матчу "Аль-Ахлі" – "Аль-Хіляль" на 13-й хвилині. Нападник гостей спочатку впав на коліна, після чого розпластався на газоні, пише 24 канал.

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Такий перебіг подій викликав шок у футболістів на полі. Гру одразу ж зупинили. До Гоміса ж направилися медики.

Згодом виявилося, що у форварда вазовагальний синкопе. Це короткочасна втрата свідомості, яка виникає через гостру недостатність кровообігу в головному мозку. У людини знижується частота серцевих скорочень, що призводить до падіння артеріального тиску. У випадку Гоміса, це сталося через спеку.

Тож сам матч продовжили. Продовжив гру і Гоміс, який дограв до кінця поєдинку. Однак його команда поступилася.

Після гри він подякував усім, хто хвилювався через цей випадок.

Thanks for your many messages.



More fear than harm.



We will continue to fight for @Alhilal_FC to be champion.



Thanks again, your lion who loves you very much.

pic.twitter.com/kMimATY5Ya — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 20, 2020