Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі вважає, що Лопесу не потрібно буде докладати серйозних зусиль, щою перемогти Василя Ломаченка. Українець не надто впевнено боксує в останніх поєдинках.

Американець вірить у Лопеса, який може перемогою над Ломаченком сколихнути весь боксерський простір. Про це він розповів у ефірі ESPN.

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Гучна заява

Лопес – один з найкращих боксерів планети, наголосив Бредлі. У нього є швидкість, антропометрія, ударна сила, таймінг та боксерське IQ. За словами Тімоті, останні поєдинки чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко проводить блякло. Бої не були настільки цікавими, як ті, коли він змушував здаватись суперників.



Зараз українець пропускає удари набагато частіше, ніж колись. Його вразили Кемпбелл та Лінарес, хоча він точно виніс з цього урок, заявив Бредлі

Я хочу сказати, так це те, що там не буде 20-30 тисяч глядачів. А Лопес заряджається від фанатів. Тепер доведеться сподіватися тільки на себе. Він зробить свою роботу і продовжить перемагати,

– сказав американець.

Хто такий Тімоті Бредлі? Це американський боксер-професіонал, що виступає в напівсередній вазі. Колишній чемпіон світу за версіями WBO (2009/11) та WBC (2008/11) в першій напівсередній вазі та WBO (2012/14; з 2015 до сьогодні) в напівсередній вазі.