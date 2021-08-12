Бывшие соперники на поле: Рамос неожиданно предложил Месси остановиться в его доме

Бывшие враги на футбольном поле Лионель Месси и Серхио Рамос стали одноклубниками в ПСЖ. Экс-игрок Реала сделал предложение бывшему лидеру Барселоны.

Неожиданная щедрость Рамоса

Серхио Рамос предлагал Лионелю Месси и его семье на первое время разместиться в его доме. Ранее футболисты были заклятыми врагами в испанской Ла Лиге, выступая за два разных клуба – Реал и Барселону.

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Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, то можете остановиться у меня,

– предложил испанский защитник.

В начале июля Рамос подписал соглашение с ПСЖ после почти 16 лет в мадридском Реале. Многолетний капитан не сумел достичь согласия о продлении соглашения. Серхио заключил 2-летний контракт с парижанами.

Месси же 10 августа стал игроком ПСЖ. Нападающий взял символический 30-й номер. Именно под ним аргентинец дебютировал за Барселону. Лео подписал контракт по схеме "2+1" (соглашение на 2 года с пролонгацией еще на один сезон).

ПСЖ уже стартовал в Лиге 1. Парижане едва победили Труа, за который выступает экс-игрок Руха Николай Кухаревич. Матч завершился со счетом 1:2. В следующем поединке Рамос и Месси смогут дебютировать в футболке французской команды. Во 2-м туре Лиги 1 ПСЖ сыграет против Страсбурга (14 августа).