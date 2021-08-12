Несподівана щедрість Рамоса
Серхіо Рамос пропонував Ліонелю Мессі та його родині на перший час розміститись у його будинку. Раніше футболісти були запеклими ворогами в іспанській Ла Лізі, виступаючи за два різні клуби – Реал та Барселону.
Читайте також Хочу почати новий етап кар'єри, – Мессі вперше прокоментував перехід у ПСЖ
Якщо ти та твоя сім'я надає перевагу жити у будинку, а не в готелі, то можете зупинитись у мене,
– запропонував іспанський захисник.
- На початку липня Рамос підписав угоду з ПСЖ після майже 16 років у мадридському Реалі. Багаторічний капітан не зумів дійти до згоди щодо продовження угоди. Серхіо уклав 2-річний контракт із парижанами.
- Мессі ж 10 серпня став гравцем ПСЖ. Нападник взяв символічний 30-й номер. Саме під ним аргентинець дебютував за Барселону. Лео підписав контракт за схемою "2+1" (угода на 2 роки з пролонгацією ще на один сезон).
ПСЖ вже стартував у Лізі 1. Парижани ледь перемогли Труа, за який виступає ексгравець Руху Микола Кухаревич. Матч завершився із рахунком 1:2. У наступному поєдинку Рамос та Мессі зможуть дебютувати у футболці французької команди. У 2-му турі Ліги 1 ПСЖ зіграє проти Страсбурга (14 серпня).