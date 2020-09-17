Бывшему защитнику "Реала" и "Боруссии" Метцельдеру грозит 3 года тюрьмы за детское порно
Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер, который в свое время выступал за дортмундскую "Боруссию" и мадридский "Реал", может получить тюремный срок. Ему грозит три года тюрьмы за распространение детской порнографии.
Кристофа Метцельдера задержали еще 3 сентября 2019 года. Во время обыска в его телефоне обнаружили 297 фото и видео с детской порнографией.
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О том, что Метцельдер может хранить детскую порнографию, сообщила одна из его знакомых. Именно ей и еще двум женщинам он сбросил 29 фотографий с детским порно во время переписки.
Несмотря на то, что Метцельдер не участвовал в создании детского порно, но за его хранение и распространение ему грозит до трех лет заключения, пишет Eurosport. Бывший футболист хотел, чтобы судебный процесс прошел без огласки. Но ему отказали.
- Метцельдер известный по выступлениям за дортмундскую "Боруссию". С этой командой он стал чемпионом Германии в 2002 году.
- В 2007 году стал игроком мадридского "Реала" И в первый же год выиграл чемпионат Испании.
- В 2002 году в составе сборной Германии стал вице-чемпионом мира. В 2006 году со сборной стал бронзовым призером Чемпионата мира.