Колишній захисник збірної Німеччини Крістоф Метцельдер, який свого часу виступав за дортмундську "Боруссію" та мадридський "Реал", може отримати тюремний термін. Йому загрожує три роки ув'язнення за розповсюдження дитячої порнографії.

Крістофа Метцельдера затримали ще 3 вересня 2019 року. Під час обшуку в його телефоні виявили 297 фото та відео з дитячою порнографією.

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Про те, що Метцельдер може зберігати дитячу порнографію, повідомила одна з його знайомих. Саме їй та ще двом жінкам він скинув 29 фотографій з дитячим порно під час переписки.

Попри те, що Метцельдер не брав участі у створені дитячого порно, але за його зберігання та поширення йому загрожує до трьох років ув'язнення, пише Eurosport. Колишній футболіст хотів, щоб судовий процес відбувся без розголосу. Але йому відмовили.