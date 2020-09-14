На Днепропетровщине произошла стычка из-за похищенных гусей. В ней избили бывшего народного депутата и президента СК "Днепр-1" Юрия Березу.

Произошло это в Пятихатском районе Днепропетровской области. По данным "Днепр оперативный", к Юрию Березе обратился один из жителей сел, у которого украли четверо гусей. Вор был на черном авто Mazda 3.

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Береза решил помочь, и с мужчиной отправился на поиски гусей. Авто, в котором их похитили, они обнаружили аж в селе Чумаки на берегу Макортовского водохранилища. Внутри был водитель.

Именно между водителем и Березой и возникла словесная перепалка. В результате мужчина нанес удар в лицо Березе. Последний получил телесные повреждения в виде ушиба костей носа.

Драки с участием Юрия Березы

Эта драка не первая, участие в которой принимает Юрий Береза. Одна из них – довольно футбольная. Он подрался с фанатами "Днепра" на стадионе во время матча в 2017 году. Это было дерби, в котором между собой играли "Днепр-1" (именно его президентом является Береза) и "Днепр" (когда-то легендарный клуб, который еще в 2015 году играл в финале Лиги Европы).