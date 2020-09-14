На Дніпропетровщині сталася сутичка через викрадені гуси. В ній побили колишнього народного депутата та президента СК "Дніпро-1" Юрія Березу.

Сталося це в П'ятихатському районі на Дніпропетровщині. За даними "Днепр оперативный", до Юрія Берези звернувся один з мешканців сіл, в якого вкрали четверо гусей. Злодій був на чорному авто Mazda 3.

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Береза вирішив допомогти, і з чоловіком відправився на пошуки гусей. Авто, в якому їх викрали, вони виявили аж в селі Чумаки на березі Макортівського водосховища. Всередині був водій.

Саме між водієм та Березою і виникла словесна перепалка. В результати чоловік завдав удару в обличчя Березі. Останній отримав тілесні ушкодження у вигляді забою кісток носа.

Бійки за участі Юрія Берези

Ця бійка не перша, участь в якій приймає Юрій Береза. Одна з них – доволі футбольна. Він побився з фанатами "Дніпра" на стадіоні під час матчу у 2017 році. Це було дербі, в якому між собою грали "Дніпро-1" (саме його президентом є Береза) та "Дніпро" (колись легендарний клуб, який ще у 2015 році грав у фіналі Ліги Європи).