Бывший игрок Манчестер Юнайтед Ронни Воллворк был осужден за нападение на человека в баре. Причиной драки стало то, что жертва наступила на белые кроссовки Воллворка.

Драка произошла в пабе в Дройлсдене 22 декабря 2019 года. Ронни Воллворк со своим другом Дэвидом Гарднером избили одного из посетителей. В результате нападения в Алана Малхолланда была сломана правая глазница.

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Как стало известно из судебного заседания, перед этой дракой Малхолланд наступил на белые кроссовки Воллворка. После этого возникла словесная перепалка, которая привела к тому, что Гарднер сначала нанес удар головой по Малхолланду, а затем Воллворк несколько раз ударил его кулаком.

Суд в Манчестер признал обоих нападавших виновными. Каждого из них приговорили к 18 месяцам тюремного заключения условно. Также они должны отработать по 200 часов общественных работ, и выплатить своей жертве 500 фунтов. Воллворк также должен пройти курс реабилитации.

Стоит добавить, что это не первое судебное дело для бывшего игрока Манчестер Юнайтед. В декабре 2011 года его уже приговорили к 15 месяцам лишения свободы за продажу ворованных деталей к автомобилям. А в суде его адвокат заявил, что катастрофическое влияние на его жизнь имело ножевое ранение, которое он получил в 2006 году.

Воллворк присоединился в Манчестер Юнайтед в 1993 году как игрок молодежной команды. И пробыл в основной команде с 1996 до 2002 год. В 2001 году он даже стал чемпионом Англии. Вот только за все это время за "красных дьяволов" сыграл только 19 игр. В 2002 году он перешел в Вест Бромвич Альбион. Также в его карьере были Хаддерсфилд, Шеффилд Уэнсдей и ряд других английских клубов низших дивизионов.