Колишній гравець Манчестер Юнайтед Ронні Воллворк був засуджений за напад на людину в барі. Причиною бійки стало те, що жертва наступив на білі кросівки Воллворка.

Бійка сталася в пабі в Дройлсдені 22 грудня 2019 року. Ронні Воллворк зі своїм другом Девідом Гарднером побили одного з відвідувачів. Внаслідок нападу, Алану Малхолланду було зламано праву очницю.

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Як стало відомо із судового засідання, перед цією бійкою Малхолланд наступив на білі кросівки Воллворка. Після цього виникла словесна перепалка, яка призвела до того, що Гарднер спочатку завдав удар головою по Малхолланду, а Воллворк декілька разів вдарив його кулаком.

Суд в Манчестер визнав обох нападників винними. Кожного з них засудили до 18 місяців тюремного ув'язнення умовно. Також вони мають відпрацювати по 200 годин громадських робіт, та виплатити своїй жертві 500 фунтів. Воллворк також повинен пройти курс реабілітації.

Варто додати, що це не перша судова справа для колишнього гравця Манчестер Юнайтед. У грудні 2011 року його вже засудили до 15місяців позбавлення волі за продаж крадених деталей до авто. А в суді його адвокат заявив, що катастрофічний вплив на його життя мала ножове поранення, яке він отримав у 2006 році.

Воллворк приєднався о Манчестер Юнайтед у 1993 році як гравець молодіжної команди. І пробув в основній команді з 1996 до 2002 року. У 2001 році він навіть став чемпіоном Англії. От тільки за весь цей час за "червоних дияволів" зіграв лише 19 ігор. У 2002 році він перейшов до Вест Бромвіч Альбіон. Також в його кар'єрі були Хаддерсфілд, Шеффілд Уенсдей та низка інших англійських клубів нижчих дивізіонів.