Бывшего игрока Карпат выгонят из клуба из-за расизма в видеоигре

Бывший защитник Карпат Данилу Авелар отметился скандальной выходкой вне футбольного поля. Бразильский футболист может вылететь из Коринтианса за расизм.

Расистский скандал

32-летний бразильский защитник Данилу Авелар влип в скандал. Во время игры в Counter-Strike он обозвал своего соперника "сыном черной девушки". Такой расистский призыв был излишним в его разговоре.

Это стоит увидеть Как игрок Колумбии бешеным ударом "ножницами" через себя забил Бразилии: видео

После игры футболист признался, что это была защитная реакция на расизм в его сторону и попросил прощения. Однако было уже слишком поздно. Репутация бывшего игрока львовских Карпат была испорчена. В бразильском клубе резко отреагировали на слова Авелара.

В своем твиттере клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что клуб уже ведет переговоры с агентом футболиста о досрочном расторжении контракта.