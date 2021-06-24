Расистський скандал

32-річний бразильський захисник Данілу Авелар влив у скандал. Під час гри в Counter-Strike він обізвав свого суперника "сином чорної дівчини". Такий расистський заклик був зайвим у його розмові.

Це варто побачити Як гравець Колумбії шаленим ударом "ножицями" через себе забив Бразилії: відео