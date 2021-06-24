Расистський скандал 32-річний бразильський захисник Данілу Авелар влив у скандал. Під час гри в Counter-Strike він обізвав свого суперника"сином чорної дівчини". Такий расистський заклик був зайвим у його розмові. Це варто побачитиЯк гравець Колумбії шаленим ударом "ножицями" через себе забив Бразилії: відео Після гри футболістзізнався, що це була захисна реакція на расизм уйогосторону і попросив вибачення. Однак було вже занадто пізно. Репутація колишнього гравця львівських Карпат була зіпсована. У бразильському клубі різко відреагували на слова Авелара. У своєму твітері клуб опублікував заяву, у якій йдеться, що клуб вже веде перемовини із агентом футболіста щодо дострокового розірвання контракту. З липня 2010-годо того ж місяця2013-го Авелар виступав за львівські Карпати, періодично катаючись в оренди.Бразилець таки став стабільним гравцем основи та після хорошого виступу привернув увагу європейських клубів. Після цього виступав за Шальке, Кальярі, Торіно та Ам'єн. З 2018 року футболіст виступає нарідній землі у Бразилії, перейшовши у Корінтіанс. У бразильській Серії А забив 9 голів у92 матчах. Ймовірно, футболіст більше не зіграє за клуб та стане вільним агентом. Контракт Авелара з Корінтіансом розрахований до кінця грудня 2022 року.