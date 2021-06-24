Расистский скандал 32-летний бразильский защитник Данилу Авелар влип в скандал. Во время игры в Counter-Strike он обозвал своего соперника "сыном черной девушки". Такой расистский призыв был излишним в его разговоре. Это стоит увидеть Как игрок Колумбии бешеным ударом "ножницами" через себя забил Бразилии: видео После игры футболист признался, что это была защитная реакция на расизм в его сторону и попросил прощения. Однако было уже слишком поздно. Репутация бывшего игрока львовских Карпат была испорчена. В бразильском клубе резко отреагировали на слова Авелара. В своем твиттере клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что клуб уже ведет переговоры с агентом футболиста о досрочном расторжении контракта. С июля 2010-го до того же месяца 2013-го Авелар выступал за львовские Карпаты, периодически катаясь в аренды. Бразилец таки стал стабильным игроком основы и после хорошего выступления привлек внимание европейских клубов. После этого выступал за Шальке, Кальяри, Торино и Амьен. С 2018 года футболист выступает на родной земле в Бразилии, перейдя в Коринтианс. В бразильской Серии А забил 9 голов в 92 матчах. Вероятно, футболист больше не сыграет за клуб и станет свободным агентом. Контракт Авелара с Коринтиансом рассчитан до конца декабря 2022 года.