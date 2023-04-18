По стопам Шевченко: чемпион мира в составе "Бундестима" будет баллотироваться в парламент Турции
Источник:Turkiyenewspaper
Бывший немецкий футболист турецкого происхождения Мексут Озил решил начать политическую карьеру. Звезда Реала может попасть в списки кандидатов в парламент Турции.
Громкое спортивное имя используют политические проекты не только в Украине, но и за границей. Так, в Турции партия лидера страны Реджепа Эрдогана решила прибавить голосов избирателей благодаря популярности Мексута Озила.
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Попал под влияние политиков
Как сообщает издание Turkiyenewspaper, Мексут Озил будет кандидатом в парламент своей исторической родины от "Партии справедливости и развития". Эту политическую силу возглавляет действующий лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган. Выборы должны пройти 14 мая.
Экс-хавбек Реала и Арсенала недавно завершил футбольную карьеру. С президентом Турции Мексута связывают давние дружеские отношения. В 2019 году Эрдоган и его жена были свидетелями на свадьбе Мексута Озила и Мисс Турции 2014 года Амине Гюльше.
Таким образом, Озил может повторить судьбу Андрея Шевченко, который сразу после завершения футбольной карьеры отправился в политику. Впрочем, он там не добился больших свершений, а потому быстро вернулся в футбол.
Карьера Озила
- Мексут Озил родился в Германии, в семье выходцев из Турции.
- Футбольное образование он получил в гельзенкирхенском Шальке. Впоследствии он перешел в Вердер, в составе которого получил первые трофеи – Кубок и Суперкубок Германии.
- Наибольших успехов в карьере он добился во время выступлений за Реал и Арсенал, с которыми выиграл ряд трофеев.
- Завершал карьеру Озил в Турции, защищая цвета Фенербахче и Истанбул Башакшехир.
- В составе сборной Германии провел 92 матча, в которых забил 23 гола. В составе "Бундестима" стал чемпионом мира 2014 года.