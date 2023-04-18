Громкое спортивное имя используют политические проекты не только в Украине, но и за границей. Так, в Турции партия лидера страны Реджепа Эрдогана решила прибавить голосов избирателей благодаря популярности Мексута Озила.

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Попал под влияние политиков

Как сообщает издание Turkiyenewspaper, Мексут Озил будет кандидатом в парламент своей исторической родины от "Партии справедливости и развития". Эту политическую силу возглавляет действующий лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган. Выборы должны пройти 14 мая.

Экс-хавбек Реала и Арсенала недавно завершил футбольную карьеру. С президентом Турции Мексута связывают давние дружеские отношения. В 2019 году Эрдоган и его жена были свидетелями на свадьбе Мексута Озила и Мисс Турции 2014 года Амине Гюльше.

Таким образом, Озил может повторить судьбу Андрея Шевченко, который сразу после завершения футбольной карьеры отправился в политику. Впрочем, он там не добился больших свершений, а потому быстро вернулся в футбол.

Карьера Озила