Сезон Украинской хоккейной лиги в самом разгаре. Поэтому есть время обратить внимание как на отдельные команды, которые имеют чем удивить, так и на противостояние между клубами. Борьба обещает быть острой.

Плотность в турнирной таблице

Донбасс с отрывом в шесть очков занимает первое место, и достаточно оторвался от преследователей. При этом между Кременчугом, который на второй строчке, и Краматорском, разместившемся на четвертой позиции, 9 очков.

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С 24 баллами разместились на 6 – 7 местах Белый Барс и Мариуполь, к тому же белоцерковцы имеют более высокую позицию благодаря личным встречам. На позиции догоняющих с 16 очками Ледяные Волки, однако они имеют еще игру в запасе. Словом, борьба за плей-офф будет нешуточной.

Лучшие украинские игроки

Из-за пандемии коронавируса, многие украинские хоккеисты, которые последние сезоны провели за рубежом, остались на родине. Это в равной степени относится как к опытным игрокам, так и к молодым.

Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Дмитрий Даниленко, Андрей Денискин, Денис Петрухно, Александр Пересунько, Глеб Кривошапкин и Георгий Кича – все они составили бы основу национальной сборной Украины, если бы чемпионат мира не был отменен.

Борьба в каждом матче

С 22 октября в чемпионате УХЛ состоялось 146 матчей. Клубы проводят по 2 – 3 матча в неделю, и грамотное распределение сил и ресурсов является крайне важным с точки зрения правильного восстановления.

Сразу 59 игр закончилось с победой той или иной команды в 1 шайбу, еще 23 – победой на расстоянии двух точных бросков. 14 матчей перешли в овертайм, а еще 18 – в серию послематчевых бросков для определения победителя.

Возрожденный Сокол

Через 6 лет легендарный киевский Сокол вернулся на ледовые арены Украины. Клуб возглавил известный нападающий Олег Шафаренко, для которого такой опыт стал первым в тренерской карьере. Подписав опытных украинцев Нименко и Михнова, в остальном Сокол сделал ставку на молодых хоккеистов – кроме 30-летнего Гильманова, остальные игроки киевлян моложе 25 лет.

Будучи второй самой молодой командой чемпионата после Белого Барса, к середине сезона киевляне разместились на третьей строчке в турнирной таблице. Лишь недавно "соколят" обошел чемпион УХЛ сезона 2019/20 Кременчуг, а позади остался бронзовый призер прошлого первенства Днепр.

Загадочный Краматорск

В пятом сезоне к Украинской хоккейной лиге присоединились сразу 3 новых клуба – кроме киевского Сокола, Лигу также пополнили Мариуполь и Краматорск.

Причем на последних возлагались едва ли не малейшие надежды – до последнего было непонятно, сможет ли команда принять участие в чемпионате, соответственно состав собирался чуть ли не в последний момент.

Краматорск вышел на лед за неделю до старта сезона, а после 36 сыгранных матчей расположился на четвертом месте, отставая от третьей строчки на 3 очка. При текущих раскладах в плей-офф "желто-черные" сыграют с "Днепром" – вторая стадия чемпионата начнется уже 22 марта.

Звездные имена

Текущий сезон также стал самым ярким по уровню вовлеченных в чемпионат легионеров. Из всех хоккеистов, 4 человека были задрафтованы в НХЛ, 21 – в КХЛ.

Павел Воробьев (Днепр) провел 57 матчей в НХЛ, став вторым игроком в истории чемпионата, который ранее выступал в лучшей хоккейной лиге мира. Еще 39 хоккеистов с опытом игры в КХЛ в этом сезоне вошли в заявки клубов Украинской хоккейной лиги.

Александр Швецов, Виктор Туркин, Николай Казаковцев, Денис Макаров, Евгений Гасников, Айнарс Подзиньш, Антон Крысанов, Евгений Монс, Андрей Сигарёв, Александр Панков – все эти имена хорошо известны болельщикам в родных странах хоккеистов. И все они делают чемпионат УХЛ сильнее уже сегодня.

Трансляции на XSPORT

Телеканал XSPORT на своих ресурсах показывает все матчи чемпионата Украины по хоккею. Вот уже третий сезон подряд Лига транслирует 100% игр, из которых около 30% идут на канале XSPORT. Остальные встречи доступны в прямом эфире на сайте XSPORT.ua.

Удобное расписание матчей, когда события максимально разведены во времени, качество, которое не уступает европейским аналогам (Словакия, Дания, Германия, Франция и др.), и наиболее опытные хоккейные комментаторы – все это делает чемпионат УХЛ зрелищным и привлекательным уже сегодня.