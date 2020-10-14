Колишня дівчина гравця "Динамо" присвятила вірш футболісту "Шахтаря" в День захисника України
Дівчина захисника донецького "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря Дарія Савіна присвятила хлопцеві вірш в День захисника України. Цікаво, що раніше Савіна зустрічалася з форвардом "Динамо" і збірної України Владиславом Супрягою.
Дівчина опублікувала пост в інстаграмі. Одним з перших допис прокоментував футболіст, який залишив коротке повідомлення: "Чудо моє улюблене".
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Вірш мовою оригіналу:
Самый сильный, самый лучший,
Мой мужчина дорогой.
В День защитника признаюсь,
Что всегда горжусь тобой.
Будь здоров всегда, любимый,
Первым будь и побеждай.
Все намеченные цели
Непременно достигай.
Мне с тобой всегда уютно
И не страшно ничего.
За тобою я, любимый,
Как за каменной стеной.
Отдаю частичку сердца
Тебе нынче своего
Що відомо про Савіну та Супрягу
У минулому Дарія Савіна професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз навчається в одному з Київських ВНЗ на двох спеціальностях.
Супряга і Савіна перебували у відносинах декілька років. Президент "Дніпра-1" Юрій Береза говорив, що "жіноча складова в переході Супряги була важливою". Він мав на увазі трансфер Супряги з "Дніпра-1" у "Динамо".