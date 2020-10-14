Дівчина захисника донецького "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря Дарія Савіна присвятила хлопцеві вірш в День захисника України. Цікаво, що раніше Савіна зустрічалася з форвардом "Динамо" і збірної України Владиславом Супрягою.

Дівчина опублікувала пост в інстаграмі. Одним з перших допис прокоментував футболіст, який залишив коротке повідомлення: "Чудо моє улюблене".

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Вірш мовою оригіналу:

Самый сильный, самый лучший,

Мой мужчина дорогой.

В День защитника признаюсь,

Что всегда горжусь тобой.

Будь здоров всегда, любимый,

Первым будь и побеждай.

Все намеченные цели

Непременно достигай.

Мне с тобой всегда уютно

И не страшно ничего.

За тобою я, любимый,

Как за каменной стеной.

Отдаю частичку сердца

Тебе нынче своего

Що відомо про Савіну та Супрягу

У минулому Дарія Савіна професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз навчається в одному з Київських ВНЗ на двох спеціальностях.

Супряга і Савіна перебували у відносинах декілька років. Президент "Дніпра-1" Юрій Береза ​​говорив, що "жіноча складова в переході Супряги була важливою". Він мав на увазі трансфер Супряги з "Дніпра-1" у "Динамо".