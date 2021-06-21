Ожидания от игры с Австрией
Непробиваемая "стена" в центре поля сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями накануне важного поединка на чемпионате Европы-2020. Полузащитник оценил сильные стороны австрийцев, которые могут принести Украине немало проблем во встрече.
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Степаненко отметил физическую сторону соперника. Австрийцы при любом результате быстро выбегают в контратаки и используют высокий прессинг. Большинство футболистов Австрии выступают в немецком чемпионате, где команды показывают зрелищный и агрессивный футбол.
Австрия – очень сильная команда. Физически очень сильная. Я смотрел их матчи с македонцами и голландцами. Они идут вперед, проводят быстрые атаки и прессингуют, несмотря на результат. У них есть хорошие и высокие футболисты впереди. Немецкий и австрийский футбол – быстрый и агрессивный. Я думаю, именно такого футбола следует ожидать в следующей игре,
– сказал Степаненко.
- Матч, в котором команду Андрея Шевченко для выхода в плей-офф Евро-2020 устраивает ничья, состоится 21 июня. Свисток арбитра из Турции прозвучит на стадионе в Бухаресте в 19:00.
- За украинскую сборную точно не сыграют травмированные Александр Зубков и Денис Попов.