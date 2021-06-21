Очікування від гри з Австрією

Непробивна "стіна" у центрі поля збірної України Тарас Степаненко поділився очікування напередодні важливого поєдинку на чемпіонаті Європи-2020. Півзахисник оцінив сильні сторони австрійців, які можуть принести Україні чимало проблем у зустрічі.

До теми Треба виключити з гри Алабу, – Зінченко про лідера Австрії на Євро-2020

Степаненко відзначив фізичну сторону суперника. Австрійці за будь-якого результату швидко вибігають у контратаки та використовують високий пресинг. Більшість футболістів Австрії виступають у німецькому чемпіонаті, де команди показують видовищний та агресивний футбол.

Австрія – дуже сильна команда. Фізично дуже сильна. Я дивився їх матчі з македонцями й голландцями. Вони йдуть вперед, проводять швидкі атаки та пресингують, попри результат. У них є хороші й високі футболісти попереду. Німецький і австрійський футбол – швидкий і агресивний. Я думаю, саме такого футболу слід очікувати в наступній грі,

– сказав Степаненко.