Ровно 20 лет назад Виталий Кличко завоевал вакантный интерконтинентальный пояс WBA, в первом раунде украинский боксер нокаутировал Орлина Норриса. Этот титул стал вторым в карьере для Кличко-старшего.

Источник: 24 канал

27 января 2001 года Виталий Кличко встретился на ринге с Орлином Норрисом, чтобы решить, кто же будет обладателем вакантного интерконтинентального пояса WBA. Никто не ожидал, что поединок настолько быстро закончится.

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Историческая победа

Уже в первом раунде американец не выдержал и первых не слишком сильных ударов Кличко-старшего. С первых секунд было видно, что Орлин боится своего соперника из Украины. Поэтому нокдаун и впоследствии нокаут стали логическим завершением боя.

Сам боксер из США отмечался не слишком устойчивой психологической устойчивостью. Хотя после мощного удара Виталия американец мог подняться на собственные ноги, чтобы продолжить поединок, но не захотел. После схватки Норрис скинул все на травму ноги. Но на видео с поединка не видно момента, когда Орлин мог быть поврежден. Это скорее было лишь оправдание от соперника украинца.

После этой победы Виталий более 10 месяцев не боролся из-за полученной травмы. Свой следующий поединок украинский боксер провел 8 декабря 2001 года против Роса Пьюрити, где в 11 раунде Кличко одержал победу техническим нокаутом.

Впоследствии Виталий Кличко трижды защитил титул – все победы украинец получил нокаутом.

Видео нокаута Виталия Кличко в бою с Орлином Норрисом