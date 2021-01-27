Рівно 20 років тому Віталій Кличко завоював вакантний інтерконтинентальний пояс WBA, у першому раунді український боксер нокаутував Орліна Норріса. Цей титул став другим у кар'єрі для Кличка-старшого.

Джерело: 24 канал

27 січня 2001 року Віталій Кличко зустрівся на ринзі з Орліном Норрісом, щоб вирішити, хто ж буде володарем вакантного інтерконтинентального поясу WBA. Ніхто не очікував, що поєдинок настільки швидко завершиться.

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Історична перемога

Вже у першому раунді американець не витримав і перших не надто сильних ударів Кличка-старшого. З перших секунд було видно, що Орлін боїться свого суперника з України. Тому нокдаун і згодом нокаут стали логічним завершенням бою.

Сам боксер із США відзначався не надто стійкою психологічною стійкістю. Хоча після потужного удару Віталія американець міг підійнятись на власні ноги, щоб продовжити поєдинок, але не захотів. Після сутички Норріс скинув все на травму ноги. Але на відео з поєдинку не видно моменту, коли Орлін міг зазнати пошкодження. Це швидше було лише виправдання від суперника українця.

Після цієї звитяги Віталій понад 10 місяців не боровся через отриману травму. Свій наступний поєдинок український боксер провів 8 грудня 2001 року Роса П'юріті, де в 11 раунді Кличко здобув перемогу технічним нокаутом.

Згодом Віталій Кличко тричі захистив титул – всі перемоги українець здобув нокаутом.

Відео нокауту Віталія Кличка у бою з Орліном Норрісом