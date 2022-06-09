Как было в Киеве: Динамо и Шахтер будут делить стадион в Польше в еврокубках

Украинские гранды Динамо и Шахтер из-за войны войны вынуждены будут играть в еврокубках за рубежом. Обе команды избрали для этого соседнюю Польшу.

Снова два гранда на одной арене

Полномасштабное вторжение России в Украину полностью остановило футбольную жизнь в нашей стране. Некоторые клубы приостановили контракты с футболистами, несколько команд будут пропускать следующий сезон в Украине. Не обошла эта беда и домашние матчи украинских клубов в еврокубках.

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Украину в еврокубках в новом году будут представлять традиционно пять клубов – Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла. Первые двое определились с местом проведения домашних поединков в Лиге чемпионов. Украинские гранды избрали соседнюю Польшу, которая с 24 февраля еще раз доказала. что очень хороший наш друг и союзник.

з-за войны сезон-2021/2022 в Украине был досрочно закончен. Команды заняли места, которые заняли по итогам первого круга чемпионата.

В этот раз Польша подает руку помощи в футбольном плане. Интересно, что Шахтер, который сыграет в групповом раунде лиги чемпионов, и Динамо будут принимать своих соперников в еврокубках на одном стадионе. Так же было и в мирное время, когда эти команды делили НСК "Олимпийский" в Киеве.

СМИ не сообщают, какой именно стадион станет временным домом двух топ-клубов нашей страны.