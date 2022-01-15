Было два нокдауна, – российский боксер рассказал, как победил Усика

Российский боксер Матвей Коробов рассказал, как выиграл чемпионат Европы в 2006 году. По пути к "золоту" россиянин в полуфинале остановил украинца Александра Усика.

Усик уступил на чемпионате Европы

Усик и Коробов встречались в весовой категории до 75 кг. На четыре года старший россиянин вспомнил, что отправил Усика в нокдаун.

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Если я не ошибаюсь, я выиграл очевидно. Если до 4 раунда превышает разрыв в 15 очков или 20, то останавливают бой из-за очевидного преимущества. По-моему, было два нокдауна. Один точно был нокдаун, по моему мнению, в конце второго раунда. А в третьем я уже набрал количество очков,

– рассказал Коробов.

Он добавил, что после чемпионата Европы Усик набрался опыта, воплотившегося в результат. По словам Коробова, Усик был сложным соперником по своим физическим данным.

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