Було два чистих пенальті: Срна розніс суддівство у матчі "Шахтар" – "Динамо"
Директор "Шахтаря" з футболу Дарійо Срна залишився незадоволений суддівством Віталія Романова в Суперкубку України проти "Динамо" (1:3).
На думку ексгравця "гірників", арбітр не призначив два стовідсоткових пенальті у зустрічі. Слова Дарійо цитує офіційний сайт донеччан.
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"Що стосується нашої зустрічі з Мірчею Луческу: я в житті не очікував, що він буде тренером "Динамо", але це його професійне рішення. Потрібно дивитися на наш шлях. У нас є наш стиль. З таким футболом ми багато чого доб'ємося. Хочу подякувати вболівальникам, які підтримували нас у телевізорів і будуть підтримувати нас і далі. Ми на вірному шляху", – сказав Срна.
Суддівство? Були дуже серйозні помилки. У найважливішому матчі на такому рівні, з VAR ці помилки не можуть траплятися. Два найчистіших пенальті і офсайд під питанням в третьому голі у ворота "Шахтаря".
Шахтар – Динамо: головне
- Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли в матчі за Суперкубок України. Перемогу отримало "Динамо". За матч Кияни завдали лише три удари по воротах. Всі вони були точними й стали голами.
- "Шахтар" же до кінця матчу показав володіння м'ячем у 71%, Луїш Каштру пішов у ва-банк і зняв з гри двох центральних захисників. Але врятувати матч не вдалося.
- Мірча Луческу же святкує перший трофей на чолі "Динамо". Вже у другому матчі. При цьому у грі проти "Шахтаря", де він був головним тренером 12 років. І з яким виграв сім Суперкубків України.