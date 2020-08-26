Директор "Шахтаря" з футболу Дарійо Срна залишився незадоволений суддівством Віталія Романова в Суперкубку України проти "Динамо" (1:3).

На думку ексгравця "гірників", арбітр не призначив два стовідсоткових пенальті у зустрічі. Слова Дарійо цитує офіційний сайт донеччан.

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"Що стосується нашої зустрічі з Мірчею Луческу: я в житті не очікував, що він буде тренером "Динамо", але це його професійне рішення. Потрібно дивитися на наш шлях. У нас є наш стиль. З таким футболом ми багато чого доб'ємося. Хочу подякувати вболівальникам, які підтримували нас у телевізорів і будуть підтримувати нас і далі. Ми на вірному шляху", – сказав Срна.

Суддівство? Були дуже серйозні помилки. У найважливішому матчі на такому рівні, з VAR ці помилки не можуть траплятися. Два найчистіших пенальті і офсайд під питанням в третьому голі у ворота "Шахтаря".

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