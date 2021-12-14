Было бы круто увидеть его на ринге, – Сиренко рассказал об отличной форме Владимира Кличко

Украинский боксер Владислав Сиренко рассказал о хороших физических кондициях легендарного Владимира Кличко. Он признался, что хотел бы увидеть его на ринге.

"Видел это своими глазами"

Сиренко встретил Владимира Кличко на олимпийской базе. Он отметил мастерство легендарного украинского боксера.

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Вышло, что Владимир тренировался на этой неделе на олимпийской базе. Мы наблюдали за его тренировками. Наблюдая за его работой, уже можно чему-то научиться,

– сказал Владислав.

Боксер подчеркнул, что Владимир находится в отличной физической форме.

"Насколько знаю, он постоянно тренируется, насколько регулярно не знаю. Что он в хорошей форме – могу вам сказать точно. Видел это своими глазами. Было бы очень круто увидеть его на ринге. Кажется, для многих это вопрос, который летает в облаках", – сказал Сиренко.

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