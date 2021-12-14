"Бачив це на власні очі"

Сіренко зустрів Володимира Кличка на олімпійській базі. Він наголосив про майстерність легендарного українського боксера.

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Вийшло, що Володимир тренувався цього тижня на олімпійській базі. Ми спостерігали за його тренуваннями. Спостерігаючи за його роботою, вже можна чогось навчитися,

– сказав Владислав.

Боксер наголосив, що Володимир перебуває у чудовій фізичній формі.

"Наскільки знаю, він постійно тренується, наскільки регулярно не знаю. Що він у хорошій формі – можу вам сказати точно. Бачив це на власні очі. Було б дуже круто побачити його на ринзі. Здається, для багатьох це питання, яке літає у хмарах", — сказав Сіренко.

Що відомо про ймовірне повернення легенди