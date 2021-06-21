Были теракты, – лидер сборной Украины Зинченко вспомнил ужасный Евро-2016

Сборная Украины неплохо стартовала на Евро-2020. А вот чемпионат Европы в 2016 году предпочли бы забыть все. Александр Зинченко рассказал об атмосфере, которая царила на том турнире.
Жуткий чемпионат Европы-2016
Александр Зинченко коротко рассказал об условиях и атмосфере на чемпионате Европы-2020. Полузащитник сборной Украины вспомнил и ужасные события, которые были на турнире пять лет назад.
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Левый защитник Манчестер Сити признался, что в 2016 году команда была вынуждена постоянно находиться в своих номерах из-за терактов. Такие условия добавляли еще большие трудностей футболистам.
Атмосфера немного лучше, чем в 2016 году, так как в 2016 были теракты. Нас тогда закрыли в отеле. Мы там были немного более двух недель. Вот там действительно было сложно. Здесь у нас прекрасные условия. Спасибо УАФ. У нас есть сумасшедшая территория, где мы можем погулять. Все хорошо,
– сказал Зинченко.
Напомним, что на Евро-2016 украинская команда проиграла все матчи группового раунда. В стартовом поединке украинцы уступили Германии (2:0). В следующем противостоянии неожиданно для всех потерпели фиаско с Северной Ирландией (0:2). А в завершение минимально уступили полякам (0:1).
- После двух туров украинская сборная идет на втором месте в группе С, которое позволяет команде выйти в плей-офф Евро-2020. Однако все будет зависеть от результата в игре против Австрии. В матче, который состоится 21 июня, украинцам достаточно сыграть вничью, чтобы продолжить выступления на турнире.
- В предыдущих встречах Украина обидно проиграла Нидерландам и переиграла Северную Македонию.
- Из группы уже гарантировали себе путевку в плей-офф Нидерланды.
- Тренерский штаб не сможет рассчитывать в поединке на защитника Дениса Попова и вингера Александра Зубкова. Оба восстанавливаются от травм.