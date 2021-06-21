Были теракты, – лидер сборной Украины Зинченко вспомнил ужасный Евро-2016

Сборная Украины неплохо стартовала на Евро-2020. А вот чемпионат Европы в 2016 году предпочли бы забыть все. Александр Зинченко рассказал об атмосфере, которая царила на том турнире.

Жуткий чемпионат Европы-2016

Александр Зинченко коротко рассказал об условиях и атмосфере на чемпионате Европы-2020. Полузащитник сборной Украины вспомнил и ужасные события, которые были на турнире пять лет назад.

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Левый защитник Манчестер Сити признался, что в 2016 году команда была вынуждена постоянно находиться в своих номерах из-за терактов. Такие условия добавляли еще большие трудностей футболистам.

Атмосфера немного лучше, чем в 2016 году, так как в 2016 были теракты. Нас тогда закрыли в отеле. Мы там были немного более двух недель. Вот там действительно было сложно. Здесь у нас прекрасные условия. Спасибо УАФ. У нас есть сумасшедшая территория, где мы можем погулять. Все хорошо,

– сказал Зинченко.

Напомним, что на Евро-2016 украинская команда проиграла все матчи группового раунда. В стартовом поединке украинцы уступили Германии (2:0). В следующем противостоянии неожиданно для всех потерпели фиаско с Северной Ирландией (0:2). А в завершение минимально уступили полякам (0:1).