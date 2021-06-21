Моторошний чемпіонат Європи-2016

Олександр Зінченко коротко розповів про умови та атмосферу на чемпіонаті Європи-2020. Півзахисник збірної України пригадав і жахливі події, які були на турнірі п'ять років тому.

Варте уваги Треба виключити з гри Алабу, – Зінченко про лідера Австрії на Євро-2020

Лівий захисник Манчестер Сіті зізнався, що у 2016 році команда була змушена постійно перебувати у своїх номерах через теракти. Такі умови додавали ще більших труднощів футболістам.

Атмосфера трошки краще, ніж у 2016 році, тому що у 2016 були теракти. Нас тоді закрили в готелі. Ми там були трохи понад два тижні. Ось там дійсно було складно. Тут у нас чудові умови. Спасибі УАФ. У нас є божевільна територія, де ми можемо погуляти. Все добре,

– сказав Зінченко.

Нагадаємо, що на Євро-2016 українська команда програла усі матчі групового раунду. У стартовому поєдинку українці поступились Німеччині (2:0). У наступному протистоянні несподівано для усіх зазнали фіаско з Північною Ірландією (0:2). А на завершення мінімально поступились полякам (0:1).