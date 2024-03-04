3 березня команда Мічела Санчеса зазнала несподіваної мінімальної поразки на виїзді від Мальорки. Хосе Мануель Копете став автором єдиного та переможного голу у поєдинку в рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024.

До теми "Бракувало агресивності в нападі": тренер Жирони про третю поспіль виїзну поразку своєї команди

В Іспанії розкритикували українців

Українці Віктор Циганкова та Артем Довбик вийшли у стартовому складі "червоно-білих". Але не допомогли команді уникнути поразки, хоча провели на полі повний поєдинок.

Цікаво! Якраз Мальорку Жирона не змогла пройти у чвертьфіналі Кубка Короля, який відбувся ще 24 січня 2024 року. Та зустріч закінчилась з рахунком 3:2.

Жирона втретє поспіль програє на полі суперника у цьому сезоні. До цього були поразки від Реала (4:0) та Атлетік Більбао (3:2).

В Іспанії взялись критикувати гру українських легіонерів. Довбику дорікнули в активності боротьби та зауважили, що Артему мало що вдається в останніх матчах Жирони. Також дісталось і Циганкову. Місцеве видання заявило, що Віктор провів непереконливу гру, а краще за нього на фланзі зіграв бразилець Ян Коуту.

Хоча фанати Жирони не погоджуються із такою думкою видання. Вони встали на захист Довбика.

До Довбика не часто доходив м'яч, але він міг бути більш активним у боротьбі за нього, йому дуже важко в останніх матчах. Циганков продемонстрував непереконливу гру на правому фланзі, де більш активним виглядав Ян Коуту, коли ж Віктор зміщувався у центр – то його одразу ж накривали суперники,

– йдеться у виданні.

Для Циганкова матч проти Мальорки став 25-м у поточному сезоні-2023/2024 (6 голів та 3 асисти), а для Довбика – 29-м (15 м'ячів та 7 гольових передач).

Після поразки Жирона відпустила Реал, який йде лідером Ла Ліги, ще на один бал. Тепер відставання від першого місця складає 7 очок – 66 проти 59-ти у команди Мічела.

До слова. 9 березня Жирона спробує реабілітуватись перед власними уболівальниками. У цей день команда Мічела прийме Осасуну. Початок о 22:00 за київським часом.