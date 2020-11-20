Колишній дієтолог Усика Олександр Фока поділився враженнями від перемоги українського боксера у бою проти Дерека Чісори. Також фахівець розповів про фізичну форму Олександра, якою він розчарований.

Олександр Фока зовсім не вражений фізичною формою Олександра Усика у бою проти британця. А навіть вщент розкритикував українця, повідомляє "Трибуна".

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Помилка у силовій підготовці

"Мені не сподобалась його форма. Думаю, що силова підготовка була провальною. Не можу зрозуміти, чому Усик розійшовся з Валентином Литвинчуком, який показував фантастичні результати роботи з українцем перед боєм з Гассієвим. Просто подивіться на його зовнішній вигляд та порівняйте статистику ударів у двох поєдинках", – заявив дієтолог.

За словами Фока, підготовка боксера з України значно змінилась. Він сумнівається, чи виконує Усик роботу у залі з тренером загальної фізичної підготовки. Також швидше за все раціон Олександра зазнав змін.

Близько двох років тому спеціаліст розмовляв з Олександром та рекомендував боксеру у жодному разі не набирати більше, як 98 кілограмів. При такій вазі Усик втрачає свою швидкість та феноменальну витривалість на ринзі.

Про конкуренцію

Дієтолог зізнався, що Олександру буде складно складати конкуренцію суперникам та боксувати усі 12 раундів у високому темпі, якщо його вага перевалить позначку 100 кілограмів. Своєю чергою Усик дав йому обіцянку, що дотримається такої рекомендації, але зараз ситуація кардинально змінилась, що призвело до грубої помилки.

Олександр може зіпсувати вечір будь-якому боксеру. У такій формі він міг би перемогти Джошуа. А от звитязі над Ф'юрі потрібно засумніватись,

– сказав Фока.