В Москве на 86-м году жизни в субботу, 13 февраля, скончался знаменитый советский спортсмен, тяжелоатлет Юрий Власов.

Юрий Власов умер из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский.

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Он рассказал, что утром 85-летний тяжеловес был в хорошем настроении, а потом ему резко стало плохо.

"Власов скончался утром во время завтрака. Его дочь рассказала, что он внезапно сник за столом. Видимо, тромб. Так предварительно предполагаем, только вскрытие покажет точную причину смерти", – сказал Писаревский.

Что известно о Юрии Власове

Юрий Петрович Власов родился в Донецкой области в 1935 году. За свою спортивную карьеру он установил 31 мировой рекорд, четырежды становился чемпионом мира. В 1960 году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Риме, через четыре года, на Олимпиаде в Токио, занял второе место после Леонида Жаботинского.

Известный американский культурист, актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер признался, что Власов был его кумиром.