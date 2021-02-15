У Москві на 86-му році життя в суботу, 13 лютого, помер знаменитий радянський спортсмен, важкоатлет Юрій Власов.

Юрій Власов помер через тромб, що відірвався. Про це повідомив головний тренер чоловічої національної збірної Росії з важкої атлетики Олег Пісарєвський.

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Він розповів, що вранці 85-річний важкоатлет був в гарному настрої, а потім йому різко стало погано.

"Власов помер вранці під час сніданку. Його дочка розповіла, що він раптово знітився за столом. Мабуть, тромб. Так попередньо припускаємо, тільки розтин покаже точну причину смерті", – сказав Пісарєвський.

Що відомо про Юрія Власова

Юрій Петрович Власов народився в Донецькій області в 1935 році. За свою спортивну кар'єру він встановив 31 світовий рекорд, чотири рази ставав чемпіоном світу. У 1960 році він завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Римі, через чотири роки, на Олімпіаді в Токіо, посів друге місце після Леоніда Жаботинського.

Відомий американський культурист, актор і політичний діяч Арнольд Шварценеггер зізнався, що Власов був його кумиром.