Заставил соперника плакать: Усман мощно нокаутировал Бёрнса – видео
В ночь с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главной бою за чемпионский титул Камару Усман техническим нокаутом победил Гилберта Бёрнса.
Источник:24 канал
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман уже со старта поединка бросился в атаку на Гилберта Бёрнса. Бразильцу удалось продержаться до третьего раунда.
Стоит увидеть В прыжке коленом в голову: лучший нокаут на турнире UFC в Лас-Вегасе – видео
Третья защита титула
В этом раунде Усман положил соперника на канвас мощным джебом и бросился добивать бойца из Бразилии. Судья не долго думая остановил бой, присудив победу техническим нокаутом Усману. После боя соперники поблагодарили друг друга, а Гилберт сделал это со слезами на глазах.
Для Усмана это уже 18 победа при лишь одном поражении и третья успешная защита титула.
Как Камару Усман впервые получил титул чемпиона UFC?Американец провел успешную серию боев в UFC, поэтому получил право побороться за чемпионский пояс в полусреднем весе против Тайрона Вудли на турнире UFC 235. Весь поединок боец из США доминировал над чемпионом и выиграл бой единогласным решением судей. Эта победа позволила ему стать первым африканским бойцом в UFC, который получил титул чемпиона.
Бёрнс же потерпел 4-е фиаско в карьере. Интересно, что Усману удалось победить в 13 матчах подряд. Такой показатель позволил американцу догнать результат россиянина Хабиба Нурмагомедова, который уже завершил карьеру после смерти отца и одновременно своего тренера.
Поделиться новостью
-
Заставил соперника плакать: Усман мощно нокаутировал Бёрнса – видео14 февраля , 11:20
-
Слава Украине!: обидчик Ломаченко передал приветствие всем своим украинским поклонникам – видео11 февраля , 13:45
-
Роналду вместе с девушкой Джорджиной оплатили операцию 7-летнего тяжелобольного мальчика9 февраля , 12:23