В ночь с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главной бою за чемпионский титул Камару Усман техническим нокаутом победил Гилберта Бёрнса.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман уже со старта поединка бросился в атаку на Гилберта Бёрнса. Бразильцу удалось продержаться до третьего раунда.

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Третья защита титула

В этом раунде Усман положил соперника на канвас мощным джебом и бросился добивать бойца из Бразилии. Судья не долго думая остановил бой, присудив победу техническим нокаутом Усману. После боя соперники поблагодарили друг друга, а Гилберт сделал это со слезами на глазах.

Для Усмана это уже 18 победа при лишь одном поражении и третья успешная защита титула.

Как Камару Усман впервые получил титул чемпиона UFC? Американец провел успешную серию боев в UFC, поэтому получил право побороться за чемпионский пояс в полусреднем весе против Тайрона Вудли на турнире UFC 235. Весь поединок боец из США доминировал над чемпионом и выиграл бой единогласным решением судей. Эта победа позволила ему стать первым африканским бойцом в UFC, который получил титул чемпиона.

Бёрнс же потерпел 4-е фиаско в карьере. Интересно, что Усману удалось победить в 13 матчах подряд. Такой показатель позволил американцу догнать результат россиянина Хабиба Нурмагомедова, который уже завершил карьеру после смерти отца и одновременно своего тренера.