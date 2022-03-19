Скандальная затея болельщиков

Встреча была остановлена на 71-й минуте. Кто-то из фанатов хозяев бросил бутылкой прямо в затылок бокового судьи, который от удара присел на газон, пишет 24 канал.

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После чего главный арбитр матча сразу остановил поединок и подошел к своему помощнику на фланге. Тот показал, что с ним все хорошо, но Беньямин Кортус решил полностью прекратить матч. Арбитр указал командам и другим судьям направиться в подтрибунное помещение.

Несколько футболистов Бохума подошли к трибуне, откуда прилетела бутылка, и начали упрекать болельщиков.

Видео скандального момента

На момент остановки счет во встрече был 0:2 в пользу Боруссии. Оба гола были забиты во втором тайме, их авторами стали Плеа и Эмболо.

Пока неизвестно, какова будет судьба поединка. Официально матч не будет доигран 19 марта. Окончательное решение представители Бундеслиги объявят в ближайшее время.