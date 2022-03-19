Скандальна витівка уболівальників

Зустріч була зупинена на 71-й хвилині. Хтось із фанатів господарів кинув пляшкою прямо у потилицю бокового судді, який від удару аж присів на газон, пише 24 канал.

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Після чого головний арбітр матчу одразу зупинити поєдинок та підійшов до свого помічника на фланзі. Той показав, що з ним усе гаразд, але Беньямін Кортус вирішив повністю припинити матч. Арбітр вказав командам та іншим суддям попрямувати у підтрибунне приміщення.

Декілька футболістів Бохума підійшли до трибуни, звідки прилетіла пляшка, та почали дорікати уболівальникам.

Відео скандального моменту

На момент зупинки рахунок у зустрічі був 0:2 на користь Боруссії. Обидва голи були забиті у другому таймі, їх авторами стали Плеа та Емболо.

Наразі невідомо, яка буде доля поєдинку. Офіційно матч не буде дограний 19 березня. Остаточне рішення представники Бундесліги оголосять найближчим часом.