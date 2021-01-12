Колишній футболіст Динамо Артем Мілевський нещодавно висловив здивування, що молоде покоління "динамівців" може не випити пляшку пива після гри. Чинний гравець Динамо Денис Попов поділився думкою щодо вживання пива після матчу.

Пляшка пива – це не перешкода

В інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital 21-річний Попов сказав, що може дозволити собі випити пиво після матчу, але тільки вдома.

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Після гри, зрозуміло, що ні. А вдома, коли ти приїхав, не можеш заснути. У тебе такі очі, емоції, адреналін. Пляшка пива, щоб заспокоїтися, думаю, це не перешкода. Навіщо приховувати і вигадувати. Зрозуміло, що не впиватися. Але, думаю, можна,

– сказав Денис.

Разом з тим, Попов додав, що любить грузинське вино. Він розповів, що на вино його "підсадив" партнер по Динамо Георгій Цитаїшвілі.

Статистика Попова

У сезоні-2020/2021 Попов виходив на футбольне поле у футболці Динамо у 14 матчах.

В активі Дениса два забиті голи – один у чемпіонаті України та у Лізі чемпіонів.