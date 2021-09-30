Бущан: Луческу "встряхнул" команду

Георгий Бущан аж пять раз вынимал мяч из собственной сетки ворот. Голкипер признался, что Сане чудом повезло забить во время третьего взятия ворот от Баварии.

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По словам вратаря, мяч удачно для Лероя срезался с его ноги и залетел в ворота киевлян: "Гол Сане? Если внимательно посмотрите, вы увидите, что я не пытался прочитать эпизод, не ожидал подачи, просто у Сане получилась эффектная срезка".

27-летний страж ворот Динамо заявил, что выполнить задание Мирчи Луческу не позволили игроки Баварии, которые высоко прессинговали соперника. Бущан много выносил мяч на чужую часть поля, чтобы разрядить ситуацию. Через грамотную игру мюнхенцев киевляне не смогли разыгрывать мяч и использовать свободные зоны.

К слову. Бущан стал худшим игроком Динамо в игре против Баварии. По версии статистического портала WhoScored, украинский вратарь получил лишь 5.1 балла. Больше получили даже футболисты, которые выходили на поле со скамейки для запасных.

Бущан не стал цитировать слова румынского тренера, которые тот сказал в раздевалке. Георгий лишь добавил, что целью динамовцев является чемпионство в Украине.

Что говорил Луческу? Нас немножко "встряхнули". Но пусть это останется между нами в раздевалке. Мы должны готовиться к очень важному матчу в воскресенье. Наша цель – стать чемпионами,

– сказал вратарь "бело-синих".