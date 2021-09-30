Бущан: Луческу "струснув" команду

Георгій Бущан аж п'ять разів виймав м'яч з власної сітки воріт. Голкіпер зізнався, що Сане дивом пощастило забити під час третього взяття воріт від Баварії.

Детальніше Динамо отримало повну торбу голів від Баварії у Лізі чемпіонів: відео

За словами воротаря, м'яч вдало для Лероя зрізався з його ноги та залетів у ворота киян: "Гол Сане? Якщо уважно подивіться, ви побачите, що я не намагався прочитати епізод, не очікував подачі, просто у Сане вийшла ефектна зрізка".

27-річний страж воріт Динамо заявив, що виконати завдання Мірчі Луческу не дозволили гравці Баварії, які високо пресингували суперника. Бущан багато виносив м'яч на чужу частину поля, щоб розрядити ситуацію. Через грамотну гру мюнхенців кияни не змогли розігрувати м'яч та використати вільні зони.

До слова. Бущан став найгіршим гравцем Динамо у грі проти Баварії. За версією статистичного порталу WhoScored, український воротар отримав лише 5.1 бала. Більше отримали навіть футболісти, які виходили на поле з лави для запасних.

Бущан не став цитувати слова румунського тренера, які той сказав у роздягальні. Георгій лише додав, що метою динамівців є чемпіонство в Україні.

Що говорив Луческу? Нас трошки "струснули". Але нехай це залишиться між нами в роздягальні. Ми повинні готуватися до дуже важливого матчу в неділю. Наша мета – стати чемпіонами,

– сказав воротар "біло-синіх".