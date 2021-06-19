Помогают Зинченко и Малиновский, – Бущан об отраженном пенальти в матче Евро-2020

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал отраженный пенальти в матче Евро-2020 против Северной Македонии. Поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1.
Вратарь отметил, что перед игрой футболисты вместе с тренерским штабом обязательно просматривают, кто у соперников выполняет 11-метровые. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 19 июня.
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Поэтому плюс-минус есть понимание, куда он может пробить,
– сказал голкипер.
В то же время Георгий Бущан отметил, что в тренировочном процессе очень редко случаются специальные дни, когда отрабатываются пенальти.
Зинченко и Малиновский помогают Бущану
Однако вратарь "часто" старается оставаться после занятий с Александром Зинченко и Русланом Малиновским для работы над 11-метровыми.
Они мне бьют по воротам. Работа продолжается,
– добавил украинец.
В матче второго тура Евро-2020 против Северной Македонии Георгий Бущан отразил пенальти:
- Через 10 минут после начала второго тайма Александр Караваев зарядил по ноге Горану Пандеву в штрафной – рефери указал на отметку.
- Исполнять 11-метровый пошел Эзджан Алиоски – его удар парировал украинский кипер, но хавбек был первым на мяче и со второй попытки перевел мяч в сетку.
- В итоге, матч завершился важной победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Неприятный гол стал единственным для северных македонцев в этой встрече.