Помогают Зинченко и Малиновский, – Бущан об отраженном пенальти в матче Евро-2020

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал отраженный пенальти в матче Евро-2020 против Северной Македонии. Поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1.

Вратарь отметил, что перед игрой футболисты вместе с тренерским штабом обязательно просматривают, кто у соперников выполняет 11-метровые. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 19 июня.

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Поэтому плюс-минус есть понимание, куда он может пробить,

– сказал голкипер.

В то же время Георгий Бущан отметил, что в тренировочном процессе очень редко случаются специальные дни, когда отрабатываются пенальти.

Зинченко и Малиновский помогают Бущану

Однако вратарь "часто" старается оставаться после занятий с Александром Зинченко и Русланом Малиновским для работы над 11-метровыми.

Они мне бьют по воротам. Работа продолжается,

– добавил украинец.

В матче второго тура Евро-2020 против Северной Македонии Георгий Бущан отразил пенальти: