Воротар зазначив, що перед грою футболісти разом з тренерським штабом обов'язково переглядають, хто у суперників виконує 11-метрові. Про це він повідомив під час пресконференції 19 червня.
Читайте також Бущан у топі найкращих воротарів після двох турів Євро-2020
Тому плюс-мінус є розуміння, куди він може пробити,
– сказав голкіпер.
Водночас Георгій Бущан зауважив, що у тренувальному процесі дуже рідко трапляються спеціальні дні, коли відпрацьовуються пенальті.
Зінченко та Маліновський допомагають Бущану
Однак воротар "часто" намагається залишатися після занять із Олександром Зінченком і Русланом Маліновським для роботи над 11-метровими.
Вони мені б’ють по воротах. Робота триває,
– додав українець.