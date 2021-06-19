Воротар зазначив, що перед грою футболісти разом з тренерським штабом обов'язково переглядають, хто у суперників виконує 11-метрові. Про це він повідомив під час пресконференції 19 червня.

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Тому плюс-мінус є розуміння, куди він може пробити,

– сказав голкіпер.

Водночас Георгій Бущан зауважив, що у тренувальному процесі дуже рідко трапляються спеціальні дні, коли відпрацьовуються пенальті.

Зінченко та Маліновський допомагають Бущану

Однак воротар "часто" намагається залишатися після занять із Олександром Зінченком і Русланом Маліновським для роботи над 11-метровими.

Вони мені б’ють по воротах. Робота триває,

– додав українець.