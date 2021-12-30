Бущан – это как Тайсон Фьюри, – тренер по боксу оценил футболистов сборной Украины

Профессиональные спортсмены часто пробуют заниматься и другими видами спорта, чтобы развить определенные умения. Например, футболисты занимаются боксом, чтобы развить координацию. Но не все занятия даются им легко.

Тренер по боксу Егор Голуб тренирует Дениса Беринчика. Но успел поработать и с футболистами сборной Украины. У него на тренировках были Георгий Бущан, Никита Бурда и Тарас Степаненко.

"Они все, когда приходят и пробуют, то шокированы, как это тяжело. Всегда выходили после первой тренировки и говорили: "Мы не ожидали, что здесь столько нужно думать". Всем нравится и по мере возможности, если график ненасыщенный, приходят и тренируются", – рассказал Егор Голуб.

Стоит внимания Яркие выходы, 4 нокдауна и мощный нокаут: лучший бой 2021 года по версии The Ring

При этом иногда футболисты проводят несколько тренировок, а потом не приходят. Кое-кто задерживается на дольше. И мог бы даже сделать карьеру в боксе.

"Бущан – он Тайсон Фьюри. Антропометрия как раз подходит. И ему нравится, как Тайсон Фьюри боксирует. Он даже скопировать может на самом деле", – рассказал тренер.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа, читайте вскоре в эксклюзивном интервью 24 канала.